https://news.day.az/world/1771682.html Генпрокуратура Армении требует вернуть Минобороны переданную Апостольской церкви землю Генпрокуратура Армении требует вернуть на баланс Минобороны землю, переданную Армянской Апостольской церкви в 2018 году. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий иск направлен в Антикоррупционный суд 30 июля. Речь идет о строениях общей площадью 9427 кв м.
Генпрокуратура Армении требует вернуть Минобороны переданную Апостольской церкви землю
Генпрокуратура Армении требует вернуть на баланс Минобороны землю, переданную Армянской Апостольской церкви в 2018 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий иск направлен в Антикоррупционный суд 30 июля.
Речь идет о строениях общей площадью 9427 кв м. и земельном участке специального назначения площадью 8,9 га.
Решение о передаче церкви этого имущества было принято кабмином в марте 2018 года. В Генпрокуратуре сообщили, что договор дарения был заключен с нарушениями законодательства. Следовательно, прокуратура требует признать его недействительным.
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