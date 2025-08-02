Генпрокуратура Армении требует вернуть Минобороны переданную Апостольской церкви землю

Генпрокуратура Армении требует вернуть на баланс Минобороны землю, переданную Армянской Апостольской церкви в 2018 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий иск направлен в Антикоррупционный суд 30 июля.

Речь идет о строениях общей площадью 9427 кв м. и земельном участке специального назначения площадью 8,9 га.

Решение о передаче церкви этого имущества было принято кабмином в марте 2018 года. В Генпрокуратуре сообщили, что договор дарения был заключен с нарушениями законодательства. Следовательно, прокуратура требует признать его недействительным.