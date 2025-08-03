https://news.day.az/society/1771816.html Сколько продлится жаркая погода в Азербайджане? Наблюдающаяся на всей территории Азербайджана жаркая погода сохранится до 8 августа. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Сколько продлится жаркая погода в Азербайджане?
Наблюдающаяся на всей территории Азербайджана жаркая погода сохранится до 8 августа.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-40 градусов, в горных районах - 29-34 градуса, в Центральном Аране и в Нахчыванской Автономной Республике - 35-40 градусов, а местами до 41 градуса.
На Абшеронском полуострове, в том числе в прибрежных районах, ожидается юго-восточный ветер, что приведет к повышению относительной влажности и душной погоде.
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