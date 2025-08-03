Сколько продлится жаркая погода в Азербайджане?

Наблюдающаяся на всей территории Азербайджана жаркая погода сохранится до 8 августа.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-40 градусов, в горных районах - 29-34 градуса, в Центральном Аране и в Нахчыванской Автономной Республике - 35-40 градусов, а местами до 41 градуса.

На Абшеронском полуострове, в том числе в прибрежных районах, ожидается юго-восточный ветер, что приведет к повышению относительной влажности и душной погоде.