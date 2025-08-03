Тим Кук призвал сотрудников Apple достичь революции в сфере ИИ

Глава компании Apple Тим Кук, выступая перед сотрудниками в ходе редкого общекорпоративного собрания, подчеркнул исключительную важность искусственного интеллекта (ИИ) и призвал к разработке революционных решений в этой сфере. По данным Bloomberg, Кук заявил, что революция в области ИИ "столь же велика или даже больше", чем появление интернета, смартфонов, облачных вычислений и приложений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Apple должна это сделать. Apple сделает это. Это то, что мы должны взять в свои руки", - заявил Кук, пообещав значительные инвестиции в развитие ИИ-технологий.

Он также отметил, что компания "редко была первой" в таких категориях, как персональные компьютеры, смартфоны, планшеты и MP3-плееры, но всегда создавала их лучшие версии. Аналогичного прорыва от Apple Тим Кук ожидает и в сфере ИИ.

На собрании выступил и глава Apple по программному обеспечению Крейг Федериги, который объяснил задержки с планируемым обновлением Siri на основе ИИ. Изначально Apple стремилась создать гибридную архитектуру, где часть системы обрабатывалась бы на устройствах локально, а другая - на удаленных серверах. Однако, по словам Федериги, "такой подход не обеспечит качество Apple". Теперь компания работает над созданием монолитной архитектуры Siri.