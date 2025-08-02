Азербайджанские борцы успешно выступают на ЧМ в Греции

В столице Греции продолжается чемпионат мира по борьбе среди юношей до 17 лет.

Как сообщает Day.Az, в пятый день соревнований на ковер вышли вольники в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.

В категории до 48 кг Раван Гасанзаде одержал досрочную победу над белорусом Макаром Марковичем со счётом 12:0. В напряжённой следующей схватке он победил узбека Джахангира Тулкунова - 4:2. Однако в полуфинале Гасанзаде уступил американцу Арии Миллсу (2:7). Завтра он поборется за бронзовую медаль с победителем пары Георгий Нариманидзе (Грузия) - Ислам Рабаданов (Россия).

Руслан Ализаде (55 кг) одержал уверенные победы над молдаванином Даном Булгару и канадцем Аахареном Пиранаваном (обе схватки завершились со счётом 10:0). В четвертьфинале он вел в счёте 6:1 против россиянина Чингиса Сарыглара, но уступил инициативу и проиграл с минимальным перевесом - 8:9.

Хусейн Исмаилов (65 кг) уверенно продвигается к "золоту". В первом поединке он победил канадца Лиама Гортона (4:2), затем грека Константиноса Михайлидиса (11:0), кыргызстанца Адисбека Алтынбекова (2:1) и в полуфинале - казаха Ерали Аскербека (3:1). В финале, который состоится завтра, Исмаилов встретится с Арсением Кикинёвым (США).

В весовой категории до 80 кг Нихад Сулейманлы начал с победы над армянином Ваче Асланяном (7:1). Однако в драматичной схватке за выход в четвертьфинал он уступил россиянину Иссе Зангиеву, потеряв преимущество в последние секунды встречи - 5:7.

Хаким Тагиев (110 кг) также начал соревнования уверенно - победил белоруса Никиту Ткачика (10:0) и американца Александра Тейлора (7:6). В 1/4 финала он уступил чемпиону Европы, россиянину Магомедрасулу Омарову (0:5). Завтра Тагиев выйдет на утешительный поединок, где его соперником станет победитель встречи Лаэрт Мовсесян (Армения) - Юй Чуан (Китайский Тайбэй).

Азербайджанские спортсмены продолжают борьбу за медали, демонстрируя высокий уровень подготовки.