https://news.day.az/world/1771721.html

Умер участник группы The Rolling Stones

Участник группы The Rolling Stones Леонардо "Флако" Хименес умер в возрасте 86 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает National World. Отмечается, что шестикратный лауреат премии "Грэмми" скончался в окружении своей семьи через несколько месяцев после того, как его госпитализировали из-за ухудшения состояния.