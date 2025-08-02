Умер участник группы The Rolling Stones

Участник группы The Rolling Stones Леонардо "Флако" Хименес умер в возрасте 86 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает National World.

Отмечается, что шестикратный лауреат премии "Грэмми" скончался в окружении своей семьи через несколько месяцев после того, как его госпитализировали из-за ухудшения состояния.