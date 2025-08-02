https://news.day.az/world/1771721.html Умер участник группы The Rolling Stones Участник группы The Rolling Stones Леонардо "Флако" Хименес умер в возрасте 86 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает National World. Отмечается, что шестикратный лауреат премии "Грэмми" скончался в окружении своей семьи через несколько месяцев после того, как его госпитализировали из-за ухудшения состояния.
Умер участник группы The Rolling Stones
Участник группы The Rolling Stones Леонардо "Флако" Хименес умер в возрасте 86 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает National World.
Отмечается, что шестикратный лауреат премии "Грэмми" скончался в окружении своей семьи через несколько месяцев после того, как его госпитализировали из-за ухудшения состояния.
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