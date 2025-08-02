iPhone 17 Pro Max будет лучше Pro-версии по трем параметрам

В начале сентября компания Apple представит флагманские смартфоны серии iPhone 17. По предварительным данным, iPhone 17 Pro Max предложит несколько ключевых отличий от более компактного iPhone 17 Pro, сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, старшая модель будет выделяться увеличенным дисплеем - диагональ экрана iPhone 17 Pro Max составит 6,9 дюйма против 6,3 дюйма у iPhone 17 Pro. Благодаря подросшим габаритам смартфон предложит увеличенное время автономной работы - гаджету приписывают аккумулятор емкостью 5000 мАч и более.

Кроме того, куда более весомым отличием может оказаться более компактный вырез Dynamic Island: по неподтвержденным данным, вырез на экране у iPhone 17 Pro Max может быть меньше, чем у базовых версий iPhone 17 и 17 Pro.

По остальным характеристикам различия между моделями минимальны. Ожидается, что обе версии получат алюминиевую рамку, чип Apple A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, обновленную фронтальную камеру на 24 Мп и телеобъектив с разрешением 48 Мп и с возможностью 8-кратного оптического приближения.