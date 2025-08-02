Мы надеемся, что проектов с дружественными странами будет больше.

Об этом заявил министр энергетики Сирии Мохаммед аль Башир во время выступления на церемонии открытия турецко-сирийского трубопровода природного газа, сообщает корреспондент Trend, командированный в Турцию, передает Day.Az.

"Выражаю глубокую благодарность братскому государству Катар, дружественным Турецкой и Азербайджанской Республикам за благородное отношение, поддержку и постоянную помощь. Эта поддержка поможет Сирии вернуться к тому положению, которого она заслуживает - как передовое и процветающее государство среди других стран.

Сирийский народ прожил тяжелые, горькие, мучительные годы. Это были годы, когда не было даже самых простых условий жизни. Заводы остановились, жизненно важные объекты вышли из строя, экономическая деятельность была парализована, инфраструктура была целенаправленно разрушена. Это было трудное время, которое невозможно описать словами. Но теперь наш народ начинает новую жизнь с желанием обрести достойное будущее, которого он заслуживает", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сегодня состоится открытие регионального газопровода, соединяющего Сирию с Турцией.

"Эта линия позволит нам ежедневно импортировать 6 миллионов кубометров газа. Это происходит в рамках сотрудничества и координации с дружественными и братскими странами региона. На первом этапе мы будем ежедневно импортировать 3,4 миллиона кубометров газа, который будет поступать из Турции через Азербайджан. Этот объем газа позволит нам увеличить выработку энергии примерно на 750 мегаватт. Это приведет к улучшению электроснабжения и обеспечению дополнительных 4 часов электроэнергии в день. Это, в свою очередь, ускорит развитие, оживит промышленность и экономику и поможет вынужденным переселенцам вернуться в свои дома. В ближайшие дни мы также будем работать над дополнительными закупками газа, наша цель - увеличить производственные мощности и еще больше улучшить качество предоставляемых услуг. Это также будет осуществляться министерством энергетики.

Мы надеемся на больше проектов с дружественными странами. Они будут поддерживать Сирию, особенно в таких проектах, как региональная линия электропередачи, запланированная на предстоящий период. Проект линии на 400 киловольт будет реализован в ближайшее время. Также в стадии реализации находится новая линия по передаче электроэнергии из Рейханлы на север Идлиба - в регион Харима. Мы стремимся осуществить эти шаги в кратчайшие сроки", - отметил сирийский министр.