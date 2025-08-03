Первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке

На Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, извергавшийся почти 500 лет назад, об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Извержение началось 3 августа в 04:50 по камчатскому времени (2 августа 20:50 по бакинскому времени) с выбросами пепла на высоту до 3-4 километров над уровнем моря. При этом высота самого вулкана составляет менее двух километров. Последнее излияние лавы произошло в середине 15 века, считают ученые ИВиС ДВО РАН.

В Кроноцком заповеднике рассказали, что в дальнейшем выбросы пепла увеличились до высоты 5-6 километров над уровнем моря, а часть территории заповедника покрыта пепловыми отложениями. Пепловый шлейф перемещается на 75 километров к востоку от вулкана, а продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты.

Также в Институте вулканологии отметили, что на Камчатке усилилась интенсивность извержения вулкана Ключевской, поток лавы течет по юго-западному склону, его протяженность составляет 2,7 километра.