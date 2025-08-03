Эльчин Эфендиев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения

Церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым состоится завтра, 4 августа, с 12:00 до 14:00 в Азербайджанском Государственном национальном театре юного зрителя.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве культуры.