https://news.day.az/culture/1771826.html Эльчин Эфендиев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения Церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым состоится завтра, 4 августа, с 12:00 до 14:00 в Азербайджанском Государственном национальном театре юного зрителя. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве культуры.
Эльчин Эфендиев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения
Церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым состоится завтра, 4 августа, с 12:00 до 14:00 в Азербайджанском Государственном национальном театре юного зрителя.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве культуры.
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