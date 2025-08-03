Швейцария ищет виноватого в провале торговых переговоров с США

В Швейцарии начался поиск виновных после того, как Соединенные Штаты Америки (США) объявили 1 августа о введении экспортных пошлин в размере 39% в отношении страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Financial Times (FT).

Издание приводит образное выражение неназванного бывшего швейцарского дипломата, который отметил, что "все достали ножи".

Как отмечается в статье, наибольшая критика направлена в адрес президента Швейцарии и главы Федерального департамента финансов Карин Келлер-Зуттер, которую обвиняют в серьезной недооценке сложившейся ситуации и чрезмерной уверенности в том, что обсуждаемое между Берном и Вашингтоном торговое соглашение способно защитить страну от введения высоких тарифов.

Financial Times отмечает, что Швейцария была готова согласиться на введение 10% пошлины со стороны США в обмен на инвестиции в экономику США $150 миллиардов. В июле текущего года сама Келлер-Зуттер утверждала, что нашла общий язык с президентом США Дональдом Трампом.

На днях Bloomberg сообщало, что Трамп принял решение о повышении торговых пошлин в отношении Канады, Тайваня, Швейцарии и ряда других стран. Согласно информации агентства, наибольшее увеличение пошлин было зафиксировано в отношении Лаоса и Мьянмы (40%), а также Швейцарии (39%). Против Канады главой Белого дома были введены пошлины в размере 35%, Южно-Африканской Республики (ЮАР) - 30%, Тайваня и Шри-Ланки - 20%, Израиля - 15%, Венесуэлы - 5%.