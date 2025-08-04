Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония прощания проходит в Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя.

В церемонии принимают участие заместители министра культуры, депутаты, литературные и общественные деятели страны, представители СМИ.

Отметим, что выдающийся писатель, прозаик, драматург, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджанской Республики (1998), кавалер ордена "Истиглал" (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Эфендиев умер 3 августа 2025 года на 82-м году жизни.

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