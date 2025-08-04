Банк Республика и EFSE заключили очередное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства

EFSE предоставил Банку Республика кредит на сумму 15 миллионов евро

Банк Республика, один из ведущих банков страны поддерживающий реальный сектор в Азербайджане и Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) подписали новое кредитное соглашение, по которому банку будет выделен кредит на сумму 15 миллионов евро и предоставлен в национальной валюте.

Кредит сроком на 4 года позволит на более выгодных условиях финансировать микро, малые и средние предприятия, а также деятельность женщин-предпринимателей. Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика, привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана.

Ясминка Бегерт, портфельный менеджер EFSE в Finance in Motion, отметила: "Подписанное соглашение ещё раз подтверждает прочность нашего партнёрства с Банком Республика. Долгосрочное финансирование в национальной валюте создаст благоприятные условия для уверенного роста малого и среднего бизнеса"

"Очередной этап нашего сотрудничества с EFSE - это свидетельство высокого уровня доверия и стратегического партнёрства. Привлеченные средства позволят нам усилить кредитную поддержку приоритетного для нас реального сектора, в частности, малого и среднего бизнеса. Для нас важно не просто привлекать внешнее финансирование, а превращать его в реальные возможности для предпринимателей по всей стране. Мы уверены, что такие инвестиции внесут свой вклад в создание новых рабочих мест, реализацию устойчивых проектов и развитие ненефтяного сектора Азербайджана." - отметил Председатель Правления "Банка Республика" Тариэль Исмайлов.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

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