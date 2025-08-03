В сектор Газа въехали грузовики с топливом

В сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" впервые за последние пять месяцев прибыли грузовики с топливом из Египта.

Как передает Day.Az со ссылкой на египетский телеканал Al Qahera News, в анклав были направлены два грузовых автомобиля, доставившие 107 тонн горючего.

Эти поставки осуществлялись под контролем Египетского Красного Полумесяца. По данным местных СМИ, это первый случай с начала года, когда через "Рафах" была допущена транспортировка топлива.

По расчетам администрации Газы, для покрытия базовых нужд населения - продовольствия, горючего, медикаментов и предметов первой необходимости - ежедневно требуется пропуск не менее 600 гуманитарных грузовиков.