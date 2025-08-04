Тайсон назвал самого страшного бойца всех времен

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон не считает себя самым устрашающим боксером в истории.

Как передает Day.Az, Тайсон затронул тему наводящих на соперников ужас соперников в беседе с легендой НБА Шакилом О'Нилом.

"Санни Листон - самый страшный боец из всех, кто когда-либо жил. Он мог приехать, скажем, из Сент-Луиса в Чикаго и местная полиция сказала бы: "Вам сюда нельзя!" Он вырубил бы четверых полицейских, сломал им челюсти и отобрал бы пистолеты. Листон был настоящим монстром!"

Санни Листон отличился большим размахом рук (213 см) при официальном росте 185 сантиметров и очень большими кулаками.

В феврале 1964 года Листон уступил звание чемпиона мира в тяжелом весе Мохаммеду Али (не вышел на седьмой раунд из-за травмы плеча).

Санни скончался в своем доме при загадочных обстоятельствах в возрасте 38 лет.