https://news.day.az/world/1772061.html Трамп повысит пошлины в отношении Индии Президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти. Как передает Day.Az, об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
Трамп повысит пошлины в отношении Индии
Президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
"Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает затем большую часть приобретенной нефти на свободном рынке с существенной прибылью", - написал он.
"В связи с этим я значительно повышу пошлины, которые Индия платит США", - добавил хозяин Белого дома.
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