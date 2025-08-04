Трамп повысит пошлины в отношении Индии

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

"Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает затем большую часть приобретенной нефти на свободном рынке с существенной прибылью", - написал он.

"В связи с этим я значительно повышу пошлины, которые Индия платит США", - добавил хозяин Белого дома.