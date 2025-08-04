https://news.day.az/world/1772021.html В Словакии заявили о грядущем распаде Евросоюза Европейский союз (ЕС) находится в состоянии стагнации, его распад неизбежен. Как передает Day.Az, об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко на своем YouTube-канале. "ЕС находится в состоянии стагнации. Его распад - вопрос времени. Потому что так дальше продолжаться не может. В Европейском союзе нет правил.
В Словакии заявили о грядущем распаде Евросоюза
Европейский союз (ЕС) находится в состоянии стагнации, его распад неизбежен.
Как передает Day.Az, об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко на своем YouTube-канале.
"ЕС находится в состоянии стагнации. Его распад - вопрос времени. Потому что так дальше продолжаться не может. В Европейском союзе нет правил. Представители Еврокомиссии - слабые лидеры, и это было видно на встрече с [президентом США Дональдом] Трампом", - сказал Данко.
Он добавил, что представители Еврокомиссии (ЕК) не могут конкурировать с Трампом, которого Данко назвал "сильным лидером".
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