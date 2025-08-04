В Словакии заявили о грядущем распаде Евросоюза

Европейский союз (ЕС) находится в состоянии стагнации, его распад неизбежен.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко на своем YouTube-канале.

"ЕС находится в состоянии стагнации. Его распад - вопрос времени. Потому что так дальше продолжаться не может. В Европейском союзе нет правил. Представители Еврокомиссии - слабые лидеры, и это было видно на встрече с [президентом США Дональдом] Трампом", - сказал Данко.

Он добавил, что представители Еврокомиссии (ЕК) не могут конкурировать с Трампом, которого Данко назвал "сильным лидером".