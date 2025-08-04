https://news.day.az/world/1772086.html В Китае пошел "дроновый дождь" - ВИДЕО В Китае пошел "дроновый дождь". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Шоу дронов было сорвано после того, как кто-то включил глушилку. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае пошел "дроновый дождь" - ВИДЕО
В Китае пошел "дроновый дождь".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Шоу дронов было сорвано после того, как кто-то включил глушилку.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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