В Китае пошел "дроновый дождь"

В Китае пошел "дроновый дождь".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Шоу дронов было сорвано после того, как кто-то включил глушилку.

Представляем вашему вниманию данное видео: