https://news.day.az/society/1772073.html Одного человека арестовали, двух оштрафовали из-за умышленного поджога в Губе 3 августа в различных районах Губинского района были умышленно подожжены скошенные зерновые поля. Как передает Day.Az, по данному факту полицейскими были установлены и задержаны три человека.
Одного человека арестовали, двух оштрафовали из-за умышленного поджога в Губе
3 августа в различных районах Губинского района были умышленно подожжены скошенные зерновые поля.
Как передает Day.Az, по данному факту полицейскими были установлены и задержаны три человека.
В ходе расследования было установлено, что к противоправным действиям причастны местные жители Бахадыр Мехралиев, Самандар Мамедрагимов и Вахид Абдуллаев.
Из-за поджога скошенных посевов огонь вышел из-под контроля и распространился на более обширные территории.
В отношении задержанного Б.Мехралиева избрана мера пресечения в виде ареста, двое других лиц оштрафованы в административном порядке.
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