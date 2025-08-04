Одного человека арестовали, двух оштрафовали из-за умышленного поджога в Губе

3 августа в различных районах Губинского района были умышленно подожжены скошенные зерновые поля.

Как передает Day.Az, по данному факту полицейскими были установлены и задержаны три человека.

В ходе расследования было установлено, что к противоправным действиям причастны местные жители Бахадыр Мехралиев, Самандар Мамедрагимов и Вахид Абдуллаев.

Из-за поджога скошенных посевов огонь вышел из-под контроля и распространился на более обширные территории.

В отношении задержанного Б.Мехралиева избрана мера пресечения в виде ареста, двое других лиц оштрафованы в административном порядке.