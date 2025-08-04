Известный американский рэпер арестован

Американский рэпер Деандре Кортес Уэй, известный под псевдонимом Soulja Boy, арестован в Лос-Анджелесе по делу о незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на данные правоохранителей.

Отмечается, что музыканта арестовали утром в воскресенье, 3 августа. Полиция остановила автомобиль, в котором он передвигался, на перекрестке авеню Мелроуз и Дженеси.

"Пассажир был задержан, а Деандре Кортес Уэй арестован полицией за хранение огнестрельного оружия", - указали полицейские.

Как напоминает СМИ, в начале текущего года исполнитель уже был признан виновным по делу о сексуальных домогательствах и насилии в отношении бывшей ассистентки.