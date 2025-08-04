Инвесторы вложили десятки миллионов в Ханкенди, Ходжалы и Агдере

В освобожденных от оккупации районах Азербайджана достигнуты значительные успехи в восстановлении экономики, обеспечении экономической активности и занятости населения.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди и в Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на 6-й Летней молодежной диаспорской школе, проходящей в Ханкенди.

"В целом сдано в аренду 506 объектов. В частности, в городе Ханкенди - 374 объекта, в Агдеринском районе - 35, в Ходжалинском районе - 97. Большинство из этих объектов уже начали функционировать. На сегодняшний день объем инвестиций, реализованных инвесторами в регионе, превысил 56 миллионов манатов. Благодаря функционирующим объектам, рабочими местами обеспечены более 2000 человек. После запуска оставшихся объектов в рамках заключtнных договоров, общее количество рабочих мест превысит 5000", - сказал он.

По его словам, важную роль в достижении этих экономических результатов сыграли механизмы льгот, применяемые государством на освобожденных территориях.

Отметим, что в соответствии с Налоговым кодексом, с 1 января 2023 года резиденты освобожденных территорий на 10 лет освобождены от налога на доход, налога на имущество, земельного и упрощенного налогов. Также с 1 января 2023 года в течение 10 лет за индивидуальных предпринимателей, членов семейных крестьянских хозяйств, владельцев земельных участков и долей в общей собственности, взносы по обязательному социальному страхованию будут полностью субсидироваться за счет государственного бюджета. С того же времени предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных территориях, ежемесячно предоставляется государственная финансовая поддержка в размере 20% от суммы, оплаченной за использованные коммунальные услуги согласно установленным тарифам - также за счет средств государственного бюджета.