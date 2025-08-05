https://news.day.az/world/1772097.html Стало известно о планах Трампа добавить золота на потолок Овального кабинета Президент США Дональд Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NBC. "Трамп курирует некоторые улучшения в Овальном кабинете, включая добавление золота на потолки", - заявил он.
Стало известно о планах Трампа добавить золота на потолок Овального кабинета
Президент США Дональд Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NBC.
"Трамп курирует некоторые улучшения в Овальном кабинете, включая добавление золота на потолки", - заявил он.
Трамп ранее высказался о ситуации вокруг слабого отчета по американскому рынку труда, после публикации которых в конце прошлой недели он уволил руководителя Бюро трудовой статистики Эрику МакИнтарфер, которую назвал "политической назначенкой Байдена".
По словам главы США, отчет был сфальсифицирован в пользу радикальных левых демократов, чтобы скрыть реальные успехи действующей власти.
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