Стало известно о планах Трампа добавить золота на потолок Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп добавит золота в отделку потолка своего кабинета в Белом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NBC.

"Трамп курирует некоторые улучшения в Овальном кабинете, включая добавление золота на потолки", - заявил он.

Трамп ранее высказался о ситуации вокруг слабого отчета по американскому рынку труда, после публикации которых в конце прошлой недели он уволил руководителя Бюро трудовой статистики Эрику МакИнтарфер, которую назвал "политической назначенкой Байдена".

По словам главы США, отчет был сфальсифицирован в пользу радикальных левых демократов, чтобы скрыть реальные успехи действующей власти.