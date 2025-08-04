https://news.day.az/world/1772089.html Илону Маску одобрили многомиллиардную премию Компания Tesla одобрила выплату своему гендиректору Илону Маску в виде акций на сумму 29,6 млрд долларов. Как преедает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg. Премия составляет 96 миллионов акций в рамках плана поощрения от 2019 года.
Илону Маску одобрили многомиллиардную премию
Компания Tesla одобрила выплату своему гендиректору Илону Маску в виде акций на сумму 29,6 млрд долларов.
Как преедает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Премия составляет 96 миллионов акций в рамках плана поощрения от 2019 года. В совете директоров компании указали на необходимость сохранения Маска, отметив, что вознаграждение "было честным".
Бизнесмен получил премию при условии, что продолжит работу в руководстве Tesla в течение следующих двух лет.
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