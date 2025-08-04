Илону Маску одобрили многомиллиардную премию

Компания Tesla одобрила выплату своему гендиректору Илону Маску в виде акций на сумму 29,6 млрд долларов.

Как преедает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Премия составляет 96 миллионов акций в рамках плана поощрения от 2019 года. В совете директоров компании указали на необходимость сохранения Маска, отметив, что вознаграждение "было честным".

Бизнесмен получил премию при условии, что продолжит работу в руководстве Tesla в течение следующих двух лет.