Легковушка рухнула с моста в реку на трассе Губа-Хыналыг

На трассе Губа-Хыналыг легковой автомобиль упал с моста в реку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля марки "Toyota Corolla" (90-KE-880), 61-летний житель Шекинского района Сардар Аббасов, потерял управление и врезался в ограждение моста. От сильного удара автомобиль проломил ограждение и упал в реку.

В результате пассажиры автомобиля Сабухи Аббасов и Вюсаля Раджабова получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Центральную больницу Губинского района .

В TƏBİB сообщили, что их состояние оценивается как средней тяжести: "После оказания необходимой медицинской помощи оба пациента переведены в травматологическое отделение. Их состояние оценивается как средней тяжести".