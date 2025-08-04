Сколько новых рабочих мест откроется в Карабахе?
В Карабахе откроется до 3 тысяч новых рабочих мест.
Об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на церемонии открытия VI летнего лагеря диаспорской молодежи в Ханкенди, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Достигнуты важные результаты в восстановлении экономики, обеспечении экономической активности и занятости на освобожденных территориях. Всего по территории обеспечена передача в аренду 506 объектов, в том числе 374 в Ханкенди, 25 в Агдере и 73 в Ходжалы. 351 из них (253 в Ханкенди, 25 в Агдере и 73 в Ходжалы) уже приступили к деятельности. В остальных ведется подготовка к началу эксплуатации. На сегодня инвестировано более 60 миллионов манатов", - сказал он.
По словам Э.Юсубова, на этих объектах трудоустроено более 2 тысяч человек.
"Когда начнут работать другие объекты, количество рабочих мест составит около 5 тысяч", - отметил он.
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