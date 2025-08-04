https://news.day.az/society/1772094.html Очередная группа украинских детей отправлена в Азербайджан на реабилитацию Очередная группа украинских детей отправлена из Киева в Азербайджан для прохождения реабилитации. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 30 украинских детей из разных регионов Украины были направлены в столицу Молдовы - Кишинёв. Сотрудники Посольства Азербайджана в Молдове встретили детей и организовали их отправку в Баку.
Очередная группа украинских детей отправлена в Азербайджан на реабилитацию
Очередная группа украинских детей отправлена из Киева в Азербайджан для прохождения реабилитации.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 30 украинских детей из разных регионов Украины были направлены в столицу Молдовы - Кишинёв. Сотрудники Посольства Азербайджана в Молдове встретили детей и организовали их отправку в Баку.
Дети разных возрастных групп примут участие в реабилитационных и психологических восстановительных программах, организованных в Азербайджане.
Отметим, что с начала программы реабилитацию в Азербайджане прошли более 300 украинских детей. В течение текущего года планируется отправка в страну новых групп.
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