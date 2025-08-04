Предпринимаются шаги по экологической реабилитации Карабаха

Предпринимаются важные шаги по ликвидации минной опасности на освобожденных территориях и по их экологической реабилитации.

Об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на церемонии открытия VI летнего лагеря диаспорской молодежи в Ханкенди, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Э.Юсубов подчеркнул, что после 44-дневной войны до сегодняшнего дня около 400 гражданских лиц и военных погибли или были тяжело ранены в результате разрыва мин.

"Кроме того, необходимо отметить, что в период оккупации разрушалась экологическая среда, незаконно эксплуатировались наши природные ресурсы - реки, леса, земли, нарушался природный баланс, наносился непоправимый ущерб окружающей среде. Азербайджан определил решение этих проблем как приоритетные направления, и в настоящее время предпринимаются серьезные шаги как по устранению минной опасности, так и по экологической реабилитации", - отметил он.