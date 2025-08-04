Лодка налетела на кита в США

Лодка налетела на кита у побережья Нью-Джерси в США, когда животное выплыло на мель и пыталось выбраться обратно.

Как передает Day.Az, при столкновении человек, находящийся на лодке, упал за борт. Он не пострадал.

По данным Центра спасения морских млекопитающих, после происшествия кит был замечен недалеко от залива Барнегат, однако он скончался от травм.