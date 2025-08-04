Премьер Японии назвал сделку с США взаимовыгодной
Торговая сделка между Японией и Соединенными Штатами является выгодной для обеих стран.
Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил японский премьер-министр Сигэру Исиба во время заседания бюджетного комитета парламента.
"Эта сделка не только послужит созданию рабочих мест в Америке, но и не приведет к потере рабочих мест в Японии, а также принесет в мир нечто еще более хорошее", - сказал политик.
По его словам, заключенные соглашения будут выгодны для Токио и Вашингтона.
Согласно договору, Япония должна инвестировать в экономику Штатов сумму в размере 550 миллиардов долларов. Кроме того, оба государства введут взаимные торговые пошлины в 15%, которые также коснутся японских автомобилей.
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