Премьер Японии назвал сделку с США взаимовыгодной

Торговая сделка между Японией и Соединенными Штатами является выгодной для обеих стран.

Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил японский премьер-министр Сигэру Исиба во время заседания бюджетного комитета парламента.

"Эта сделка не только послужит созданию рабочих мест в Америке, но и не приведет к потере рабочих мест в Японии, а также принесет в мир нечто еще более хорошее", - сказал политик.

По его словам, заключенные соглашения будут выгодны для Токио и Вашингтона.

Согласно договору, Япония должна инвестировать в экономику Штатов сумму в размере 550 миллиардов долларов. Кроме того, оба государства введут взаимные торговые пошлины в 15%, которые также коснутся японских автомобилей.