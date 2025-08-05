Обнаружен скелет удивительного морского ящера

В юрских отложениях Германии найден новый вид морской рептилии с впечатляющей анатомией. Существо, получившее имя Plesionectes longicollum ("почти-пловец с длинной шеей"), относится к группе плезиозавров. Он населял древние океаны 183 миллиона лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, описание находки опубликовано в журнале PeerJ.

Скелет был извлечен еще в 1978 году из сланцев посидонии - знаменитого месторождения окаменелостей в Хольцмадене, но только теперь ученые провели полноценный анатомический анализ. Он показал уникальное сочетание черт, ранее не встречавшееся у других плезиозавров. Несмотря на то, что особь была незрелой, ее строение оказалось настолько специфическим, что ученые выделили новый род и вид.

Новая находка подтверждает: морская фауна раннего юрского периода была гораздо разнообразнее, чем считалось. И хотя отложения Хольцмадена уже подарили науке пять видов плезиозавров, Plesionectes longicollum стал самым древним из них. Палеонтологи подчеркивают: животное жило в эпоху резких климатических изменений и глобального кислородного кризиса в океане, что делает открытие особенно ценным для понимания эволюции морских экосистем.

В настоящее время скелет хранится в Государственном музее естествознания Штутгарта под номером SMNS 51945.