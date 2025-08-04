Сахиба Гафарова приняла участие в межпарламентском форуме в рамках Конференции ООН в Туркменистане

В городе Аваза Туркменистана 4-го августа в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, начал свою работу Межпарламентский форум. Азербайджан на этом мероприятии представляет спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Вначале состоялась церемония открытия форума.

Спикер Сахиба Гафарова председательствовала на первой сессии форума "От Вены до Авазы: нерешённые вызовы, извлечённые уроки и путь вперёд". Она поздравила Туркменистан как принимающую сторону с успешной организацией форума.

Как отметила спикер Милли Меджлиса, форум нацелен на признание роли, которую парламенты могут сыграть в формировании и реализации политики и программ в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, транзитных странах и партнёрах по развитию, а также в выполнении обязательств и приоритетов, предусмотренных Программами действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. По её словам, парламенты располагают важным инструментарием законодательной деятельности, формирования бюджетов и надзорных функций, применимым в достижении установленных целей. Именно парламенты как представители народов первыми выходят на связь с гражданами. Кроме того, было отмечено, что, играя роль моста между правительствами и гражданами, парламенты прислушиваются к любым идеям и предложениям, выдвигаемым гражданским обществом, и выносят их на повестку дня.

Спикер Сахиба Гафарова акцентировала внимание на важности межпарламентского сотрудничества, выходящего за пределы национальных границ и возвышающего усилия парламентов до международного уровня; она выразила уверенность в том, что обсуждение идей и обмен опытом создадут новые перспективы в работе парламентов. Как было сказано, подобные форумы могут способствовать объединению усилий парламентов и координации их деятельности. Спикер Милли Меджлиса особо указала на необходимость сохранения национального развития, регионального сотрудничества, международной поддержки и партнёрства в качестве ключевых направлений текущей и будущей деятельности. По словам спикера, это имеет решающее значение для реализации Повестки дня-2030, достижения Целей устойчивого развития.

Далее, в ходе обсуждений спикер Сахиба Гафарова проинформировала участников о соответствующем опыте Азербайджана. Она подчеркнула, что, будучи страной, не имеющей выхода к морю, Азербайджан благодаря претворённым в жизнь инициативам сумел конвертировать географические ограничения в возможности; она добавила, что за последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов в транспортную инфраструктуру, включая Международный морской торговый порт Алят и строительство новых автомобильных и железных дорог. Располагающийся на Транскаспийском Среднем коридоре и коридоре Север-Юг Азербайджан сегодня превратился в один из ключевых транспортных и логистических узлов Евразии.

В своём выступлении спикер Милли Меджлиса заявила, что являющаяся краеугольным камнем Среднего коридора железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс служит доказательством приверженности нашей страны укреплению региональных связей. Текущий проект "Цифровой Шёлковый путь" - проложенная по дну Каспийского моря сеть волоконно-оптического кабеля - поспособствует прогрессу цифровой инфраструктуры и обеспечению цифровой безопасности.

Она также сообщила о другой важной инициативе, реализуемой в настоящее время, а именно о сотрудничестве между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в сфере развития и передачи "зелёной" энергии. По словам спикера Сахибы Гафаровой, Азербайджан, остающийся приверженным концепции сотрудничества Юг-Юг, делится своим опытом в совершенствовании и модернизации таможенной деятельности, цифровизации и развитии инфраструктуры с другими не имеющими выхода к морю развивающимися странами, тем самым предоставляя им возможность достичь коллективного развития. Она подчеркнула, что наша страна призывает международное сообщество предложить более надёжные и практичные механизмы поддержки для достижения Целей устойчивого развития развивающимися странами, не имеющими выхода к морю.

Также было отмечено, что инициативы Азербайджана поддерживают региональное сотрудничество и координацию, а также укрепление связей и рост торговли для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Обсуждения продолжились, состоялись другие выступления.

В заключение мероприятия спикер Милли Меджлиса отметила плодотворность проведённых обсуждений, подчеркнув значение таких площадок в плане обмена опытом и новыми идеями. Принятый на заключительной сессии и отражающий общие взгляды участников форума итоговый документ, по её словам, окажет значительную поддержку в достижении наших общих целей и будет способствовать реализации Программы действий Авазы.