https://news.day.az/society/1771993.html В этом районе отремонтируют автомобильные дороги В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики будут проведены капитальные ремонтные работы на ряде автомобильных дорог. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, капитальному ремонту подлежат внутрипоселковые автодороги в селах Анабад и Гензе, Кялянтярдиза и Гошадиза, а также Аза Даркянд.
В этом районе отремонтируют автомобильные дороги
В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики будут проведены капитальные ремонтные работы на ряде автомобильных дорог.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, капитальному ремонту подлежат внутрипоселковые автодороги в селах Анабад и Гензе, Кялянтярдиза и Гошадиза, а также Аза Даркянд.
Ордубадская районная исполнительная власть (ИВ) завершила соответствующую подготовительную работу по данному проекту.
Исполнение работ было поручено и официально оформлено договором с ООО "Нахчыван Йол Темир Тикинти Истисмар".
Согласно контракту, компании выплачено 5 215 480 манатов.
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