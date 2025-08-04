В этом районе отремонтируют автомобильные дороги

В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики будут проведены капитальные ремонтные работы на ряде автомобильных дорог.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, капитальному ремонту подлежат внутрипоселковые автодороги в селах Анабад и Гензе, Кялянтярдиза и Гошадиза, а также Аза Даркянд.

Ордубадская районная исполнительная власть (ИВ) завершила соответствующую подготовительную работу по данному проекту.

Исполнение работ было поручено и официально оформлено договором с ООО "Нахчыван Йол Темир Тикинти Истисмар".

Согласно контракту, компании выплачено 5 215 480 манатов.