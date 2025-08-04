Нидерланды поставят Украине оружие на сотни миллионов евро

Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая Patriot.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в соцсети X сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

"Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов. Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят пакет американских систем вооружения на сумму €500 млн", - написал он.

В июле президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Политик не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако подчеркнул, что Евросоюз должен будет возместить США их стоимость.