https://news.day.az/world/1772076.html Нидерланды поставят Украине оружие на сотни миллионов евро Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая Patriot. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в соцсети X сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов.
Нидерланды поставят Украине оружие на сотни миллионов евро
Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая Patriot.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в соцсети X сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.
"Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов. Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят пакет американских систем вооружения на сумму €500 млн", - написал он.
В июле президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Политик не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако подчеркнул, что Евросоюз должен будет возместить США их стоимость.
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