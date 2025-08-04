https://news.day.az/world/1771962.html На Камчатке лава с вулкана приблизилась к леднику - ВИДЕО На Камчатке поток горячей лавы с Ключевской сопки достиг 3 км и приблизился к леднику, который активно тает. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На Камчатке лава с вулкана приблизилась к леднику - ВИДЕО
На Камчатке поток горячей лавы с Ключевской сопки достиг 3 км и приблизился к леднику, который активно тает.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В случае прорыва талых вод возможно формирование лахаров - грязевых потоков на склонах вулкана, состоящий, в том числе из воды и вулканического пепла, которые могут затопить участок автодороги Козыревск - Петропавловск-Камчатский.
В зоне потенциальной угрозы также находятся туристы на вулкане Толбачик.
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