На Камчатке лава с вулкана приблизилась к леднику

На Камчатке поток горячей лавы с Ключевской сопки достиг 3 км и приблизился к леднику, который активно тает.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В случае прорыва талых вод возможно формирование лахаров - грязевых потоков на склонах вулкана, состоящий, в том числе из воды и вулканического пепла, которые могут затопить участок автодороги Козыревск - Петропавловск-Камчатский.

В зоне потенциальной угрозы также находятся туристы на вулкане Толбачик.