Сколько человек утонуло в Азербайджане за прошлый месяц?

В июле 2025 года в Республиканский центр скорой и неотложной помощи поступило 21 обращение в связи с утонувшими на бакинских пляжах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBİB.

В медучреждения Баку с диагнозом "утопление" были доставлены 11 человек, 3 помощь была оказана на месте, 7 скончались до приезда "скорой".

Зафиксированы случаи утопления и в Габале, Загатале, Имишли, Агдаше, Саатлы и Сумгайыте. 4 были доставлены в медучреждения, 1 помощь была оказана на месте, 6 скончались до приезда врачей.