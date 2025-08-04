https://news.day.az/society/1772011.html Сколько человек утонуло в Азербайджане за прошлый месяц? В июле 2025 года в Республиканский центр скорой и неотложной помощи поступило 21 обращение в связи с утонувшими на бакинских пляжах. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBİB. В медучреждения Баку с диагнозом "утопление" были доставлены 11 человек, 3 помощь была оказана на месте, 7 скончались до приезда "скорой".
Сколько человек утонуло в Азербайджане за прошлый месяц?
В июле 2025 года в Республиканский центр скорой и неотложной помощи поступило 21 обращение в связи с утонувшими на бакинских пляжах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBİB.
В медучреждения Баку с диагнозом "утопление" были доставлены 11 человек, 3 помощь была оказана на месте, 7 скончались до приезда "скорой".
Зафиксированы случаи утопления и в Габале, Загатале, Имишли, Агдаше, Саатлы и Сумгайыте. 4 были доставлены в медучреждения, 1 помощь была оказана на месте, 6 скончались до приезда врачей.
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