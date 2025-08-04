https://news.day.az/sport/1771975.html «Карабах» узнал потенциальных соперников в плей-офф раунда квалификации ЛЧ В Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Day.Az, потенциальных соперников узнал и агдамский "Карабах", который в 3-м раунде квалификации сыграет с северомакендоской "Шкендией".
«Карабах» узнал потенциальных соперников в плей-офф раунда квалификации ЛЧ
В Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу.
Как сообщает Day.Az, потенциальных соперников узнал и агдамский "Карабах", который в 3-м раунде квалификации сыграет с северомакендоской "Шкендией".
По итогам жеребьевки соперником азербайджанского клуба может стать победитель пары 3-го раунда "Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия). Первая игра будет сыграна на выезде.
Матчи плей-офф раунда квалификации ЛЕ пройдут 21 и 28 августа.
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