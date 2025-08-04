В Баку наблюдается пыльная погода

В воздухе в Баку наблюдается пыль.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство экологии и природных ресурсов.

Согласно данным, полученным с автоматических станций, пыльная погода наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в южных и центральных районах (Аранской зоне). В настоящее время количество пыли в воздухе превышает норму в 1.1-1.4 раза. Об этом заявила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

Она отметила, что наблюдаемая пыль имеет трансграничный характер и попала на территорию страны из-за метеорологических условий - с восточными и юго-восточными ветрами.

"Ожидается, что пыльная погода продлится в течение трёх дней в зависимости от метеоусловий", - добавила она.