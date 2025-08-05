Азербайджанский борец одержал победу на международном турнире

Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили одержал победу на традиционном международном турнире, прошедшем в Варшаве с 30 июля по 3 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования были посвящены памяти известных польских борцов.

Выступая в весовой категории до 125 кг, бронзовый призер Олимпийских игр в Париже-2024 и чемпион Европы показал отличный уровень подготовки, победив всех своих соперников и поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Напомним, что из-за травмы Мешвилдешвили пропустил июльский рейтинговый турнир в Венгрии, однако в Варшаве он вернулся на ковер в отличной форме и уверенно подтвердил статус одного из лидеров мирового вольного стиля.