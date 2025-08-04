https://news.day.az/politics/1772058.html Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию Еревана Подразделения ВС Азербайджана не открывали огонь по экскаватору в Армении. Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в министерстве обороны Азербайджана.
Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию Еревана
Подразделения ВС Азербайджана не открывали огонь по экскаватору в Армении.
Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в министерстве обороны Азербайджана.
Отмечено, что распространенная министерством обороны Армении информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии экскаватора 4 августа около 13:10 во время дорожно-строительных работ между боевыми позициями на территории Сюникского района, не отражает действительности.
"Подразделения азербайджанской армии не открывали огонь по экскаватору в Армении", - сказали в ведомстве.
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