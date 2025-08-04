В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о натуре и приоритетах диаспорских армян.

Day.Az представляет публикацию:

Вот так выглядит сегодня Марго Симоньян, посмотрите внимательно на ее перекошенное лицо.

Глядя на нее в 2025, забавно вспоминать эпизод, который отлично описывает натуру диаспорских армян. Помните ведь, как вела себя Симоньян в начале конфликта вокруг Украины? Не найти было более русского человека, чем женщина с фамилией Симоньян! Убивалась, как могла - на пару с мужем, еще одним русским до мозга костей, Тиграном Кеосаяном. Смешно в этом то, что ровно так же себя вел кто бы вы думали? Арсен Аваков - тогда глава МВД Украины. Схлестнулись тогда главная русская Симоньян и главный украинец Аваков. Мочили друг-друга - и только один день в году они затыкались, 24 апреля, в день "геноцида армян". Аваков и Симоньян объединялись, и в унисон поливали грязью Турцию.

Сегодня лицо у Марго гораздо больше перекошено, конечно. Годы пьянок и ненависти в адрес всех соседей РФ оставили свой отпечаток, конечно. Да и сегодня у Симоньян дела не лучше: муж - в режиме овоща, "Киев за три дня" провалился, Russia Today в болоте, "Спутник" получает по ушам почти везде... Симоньян оказалась никудашным медиаменеджером, да вдобавок ставящим свои интересы выше интересов собственной компании - тупо угробила холдинг ради этого.

Да даже армянская тусовка, которую Симоньян годами собирала вокруг себя в Москве - и та провалилась. Ну есть она - а толку-то? Создали сеть армянских каналов, блогеров, СМИ - а Пашинян как сидел в своем кресле, так и сидит спокойно. Начали раскручивать одного "спасителя нации" - он сел в тюрьму. Раскрутили второго - и он сел в тюрьму. Куда не посмотришь - везде провал, везде облом, везде неудачи.

Может, поэтому Маргошу так перекосило? Симоньян даже соболезнований будет недостойна, когда ее "самый русский" муж умрет уже окончательно.