В Азербайджане Гарантийному фонду передано новое полномочие
В Азербайджане утверждена передача нового полномочия Гарантийному фонду.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке, внесенной Президентом Ильхамом Алиевым в закон Азербайджанской Республики "О государственном долге".
Согласно закону, поправка предусматривает закрытие (погашение) бюджетных ссуд, выданных из государственного бюджета, за счет средств Гарантийного фонда по обязательствам государственного долга и гарантий в случае невозврата их организациями, взявшими эти ссуды.
Это позволит Гарантийному фонду стать более гибким инструментом не только для исполнения обязательств по государственному долгу и гарантиям, но и для погашения невозвратных бюджетных ссуд.
Кроме того, предложена поправка относительно источников Гарантийного фонда в целях внесения корректировок в связи с подготовкой законопроекта о внесении изменений в закон "О бюджетной системе".
Глава государства подписал указ о реализации соответствующего закона.
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