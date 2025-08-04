ООН планирует крупное сокращение сотрудников

ООН готовится к масштабным сокращениям после прекращения финансовой помощи со стороны США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует сократить бюджет организации примерно на 700 миллионов долларов и уволить до 20% сотрудников.

Эти меры связаны с решением администрации Дональда Трампа в США прекратить финансирование ООН.

Сокращения затронут не только центральные структуры организации, но и полевые программы, включая гуманитарные и миротворческие миссии.