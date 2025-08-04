https://news.day.az/world/1772064.html Схватка акулы и ската в пляжной зоне Флориды - ВИДЕО В пляжной зоне Флориды произошла дикая схватка акулы и ската. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Схватка акулы и ската в пляжной зоне Флориды - ВИДЕО
В пляжной зоне Флориды произошла дикая схватка акулы и ската.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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