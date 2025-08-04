Европейская страна захотела сделать США выгодное предложение

После того как власти США шокировали Швейцарию 39-процентными пошлинами на ее импорт, Берн решил сделать Белому дому "привлекательное предложение".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило агентство Bloomberg.

В чем именно будет состоять это предложение, пока не уточняется. Однако власти Швейцарии уже обратили внимание Вашингтона на их прямые инвестиции в американскую экономику и активную деятельность в сегменте исследований и разработок. О контрмерах речи пока не идет.

Берн заявил, что надеется смягчить сложившуюся ситуацию с тарифами. Как известно, этому предшествовало экстренное заседание правящего Федерального совета этой европейской страны, которое созвала ее президент и министр финансов Карин Келлер-Зутер.