Международный день джаза в Баку отметят грандиозным концертом

Международный день джаза ежегодно празднуют 30 апреля. Праздник был провозглашён в ноябре 2012 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО. С 2012 года этот день отмечают во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Главным событием этого года в Баку станет концерт в Центре Гейдара Алиева, сообщили Day.Az организаторы.

В концерте примут участие известная американская джазовая певица Charenee Wade, George Melikishvili (Грузия) и звезды джаза Азербайджана - народный артист Салман Гамбаров & Bakustic Jazz, заслуженные артисты Эмиль Афрасияб, Севда Алекперзаде, Тофиг Джаббаров, Руслан Гусейнов, а также Сабина Гаджиева, Искендер Алескеров, Фирудин Гамидов и Ильхама Гасымова, Ведущий вечера - заслуженный работник культуры Рахиб Азери.

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