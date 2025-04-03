В Баку назвали основные препятствия для подписания мира с Арменией

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем министерства иностранных дел Монтенегро Перишей Кастратовичем.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана и Монтенегро, возможности развития отношений на двустороннем и многостороннем уровнях, а также региональная и международная ситуация.

Были отмечены важность взаимных визитов и контактов, в том числе использования механизма политических консультаций, межпарламентских связей с точки зрения развития сотрудничества между двумя странами и возможности использования имеющегося потенциала в этом направлении.

Было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Черногорией существуют благоприятные условия для дальнейшего развития сотрудничества, особенно в области экономики, торговли, энергетической безопасности, туризма и гуманитарной сфере. В частности, была затронута важность расширения партнерства в "зеленой" энергетике.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, усилиях по борьбе с минной опасностью, которая угрожает жизни и здоровью наших граждан.

Также госсекретарь был проинформирован о текущем статусе процесса нормализации отношений и мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Было подчеркнуто, что в результате двусторонних переговоров, инициированных нашей страной, был согласован текст мирного договора, однако основным препятствием для его подписания остаются, в частности, претензии на территориальную целостность нашей страны в конституции Армении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Монтенегро. От Азербайджана политическими консультациями руководил заместитель министра Эльнур Мамедов, от Монтенегро - государственный секретарь Периша Кастратович.