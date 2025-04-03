Вниманию учителей, желающих сменить рабочее место

В Азербайджане 4-10 апреля будет проводиться прием электронных заявлений в рамках конкурса по смене места работы учителей, работающих по бессрочному трудовому договору в государственных общеобразовательных учреждениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Институт образования, учителя, желающие принять участие в конкурсе, могут подать заявку, перейдя по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme.

Прием документов продлится с 11:00 4 апреля до 11:00 10 апреля.