https://news.day.az/society/1741786.html Вниманию учителей, желающих сменить рабочее место В Азербайджане 4-10 апреля будет проводиться прием электронных заявлений в рамках конкурса по смене места работы учителей, работающих по бессрочному трудовому договору в государственных общеобразовательных учреждениях.
Вниманию учителей, желающих сменить рабочее место
В Азербайджане 4-10 апреля будет проводиться прием электронных заявлений в рамках конкурса по смене места работы учителей, работающих по бессрочному трудовому договору в государственных общеобразовательных учреждениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Институт образования, учителя, желающие принять участие в конкурсе, могут подать заявку, перейдя по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme.
Прием документов продлится с 11:00 4 апреля до 11:00 10 апреля.
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