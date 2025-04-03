Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
От себя лично и от имени народа Кыргызстана сердечно поздравляю Вас с праздником Новруз.
С древних времен Новруз является символом единства и согласия, мира и процветания.
Уверен, что дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном будут и впредь укрепляться на благо наших народов и государств.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и счастья Вашей семье, а народу братского Азербайджана - мира и процветания".
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