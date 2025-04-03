https://news.day.az/economy/1741925.html Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР в сфере "зеленой" энергии Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР в сфере "зеленой" энергии. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.
Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР в сфере "зеленой" энергии
Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР в сфере "зеленой" энергии.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.
"Мы провели плодотворную встречу с находящимся с визитом в Баку в рамках Консультативного совета управляющим директором Группы устойчивой инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития Гарри Бойдом-Карпентером. В ходе встречи мы обсудили вопросы, вытекающие из приоритетов нашей энергетической повестки дня, и широкий спектр сотрудничества в области "зеленой" энергии", - отмечается в публикации.
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