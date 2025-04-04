https://news.day.az/society/1742136.html В Азербайджане созданы два новых научных учреждения В Азербайджане созданы два новых научных учреждения.
В Азербайджане созданы два новых научных учреждения
В Азербайджане созданы два новых научных учреждения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в распоряжении о дополнительных мерах по оптимизации деятельности научных учреждений, находящихся в подчинении министерства науки и образования Азербайджанской Республики, и увеличению их эффективности, подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно распоряжению, созданы два новых научных учреждения с современной инфраструктурой и научно-исследовательской и опытно-производственной базой в соответствии с международными стандартами.
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