Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского союза по энергетике и жилищным вопросам

4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял комиссара Европейского союза по энергетике и жилищным вопросам Дана Йоргенсена, который принимает участие в 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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