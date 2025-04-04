https://news.day.az/officialchronicle/1742047.html Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского союза по энергетике и жилищным вопросам 4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял комиссара Европейского союза по энергетике и жилищным вопросам Дана Йоргенсена, который принимает участие в 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой...
Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского союза по энергетике и жилищным вопросам
4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял комиссара Европейского союза по энергетике и жилищным вопросам Дана Йоргенсена, который принимает участие в 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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